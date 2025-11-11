Jeff Bezos revela qual é a habilidade insubstituível na era da IA

Jeff Bezos, fundador da Amazon - Foto: flickr, iafastro/reprodução

Enquanto a inteligência artificial redefine o que significa ser qualificado no mercado de trabalho, Jeff Bezos acredita que há uma competência que continuará sendo exclusivamente humana: a capacidade de inventar.

Em tempos de processos seletivos automatizados e exigências moldadas por algoritmos, o fundador da Amazon defende que a inventividade supera o conhecimento técnico ou a experiência. Para ele, é essa habilidade que mantém viva a inovação, tanto em empresas quanto em indivíduos.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A lição do avô que moldou a mentalidade de Bezos

Durante a conferência Italian Tech Week 2025, em Turim, Bezos relembrou que aprendeu o valor da criatividade com o avô, que vivia em um rancho no Texas.

"Ele comprou uma escavadeira por cerca de US$ 5.000 porque estava completamente quebrada. Passamos um verão inteiro consertando-a. Para retirar a transmissão, tivemos que construir nosso próprio guindaste. E é por isso que ele tinha uma incrível capacidade de adaptação. Ele acreditava que podia resolver qualquer problema. E eu o observava", contou, em entrevista.

O avô, segundo Bezos, era um exemplo de engenhosidade e adaptação. "Ele fazia o trabalho de um veterinário com o gado. Ele mesmo fabricava as agulhas. Pegava um pequeno pedaço de arame, aquecia com um maçarico, achatava com um martelo, afiava e fazia um pequeno furo. Algumas vacas até sobreviveram", comentou.

O caso resume o ponto de vista de Bezos: inventar é encontrar soluções práticas com o que se tem à mão, um princípio que ele aplicou ao longo de sua trajetória à frente da Amazon e da Blue Origin.

O “inventor” por trás da Amazon

Bezos costuma se definir como um inventor nato. “Coloque-me diante de um quadro branco e posso gerar cem ideias em meia hora”, afirmou. Essa mentalidade criativa é algo que ele também procura em seus colaboradores.

Desde o início da Amazon, o empresário utiliza um critério simples em entrevistas de emprego: pede aos candidatos um exemplo de algo que tenham inventado. "Você precisa selecionar pessoas que gostem de inventar, de pensar de forma inovadora”, explicou em uma palestra no Conselho de Tecnologia de Utah.

Inovação como antídoto para o medo

Bezos também é conhecido por dizer que tem “medo de garagens”, uma metáfora para o poder das ideias que nascem em espaços improvisados, como as que originaram gigantes como Apple e HP.

“Tenho mais medo de duas crianças em uma garagem do que dos concorrentes que já conheço”, afirmou. A frase resume sua crença de que a inovação não vem de estruturas sólidas, mas da curiosidade e da experimentação constantes.

Na Amazon, ele reforça que quem não gosta de explorar “becos sem saída” ou testar hipóteses tende a não permanecer por muito tempo. Ou seja, o empresário valoriza candidatos que não enxergam as opções em termos de preto e branco, mas sim buscam novas maneiras de combinar e aprimorar processos para inovar.

A era da IA exige adaptabilidade

A visão de Bezos ecoa entre executivos da nova geração. O atual CEO da Amazon, Andy Jassy, reforça que conhecimento pode ser adquirido com o tempo, mas a capacidade de adaptação é o verdadeiro diferencial.

“A maior diferença entre as pessoas com quem comecei no início da minha carreira e o que elas fazem agora tem a ver com a capacidade de aprendizado delas”, afirmou.