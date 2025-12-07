Incêndio em boate deixa ao menos 25 mortos

O interior da boate Birch, em Goa, ficou completamente destruído pelo fogo após um incêndio. - Foto: Atish Naik / AFP

Pelo menos 25 pessoas morreram em um incêndio em uma boate no balneário de Goa, no oeste da Índia, de acordo com informações do ministro-chefe da região, Pramod Sawant, neste domingo, 7.

Vários turistas estão entre as vítimas, que começou em uma discoteca em Arpora, no distrito de Goa Norte, segundo a polícia, citada pela agência Press Trust of India.

"Hoje é um dia muito doloroso para todos nós em Goa", escreveu Sawant no X, acrescentando que "25 pessoas perderam suas vidas e seis ficaram feridas". O ministro-chefe explicou que três pessoas morreram devido a queimaduras, enquanto as demais morreram por asfixia.

"Visitei o local do incidente e ordenei uma investigação sobre este acontecimento", afirmou, acrescentando que "os responsáveis enfrentarão as ações mais rigorosas previstas na lei; qualquer negligência será tratada com firmeza".

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, disse em comunicado que as mortes eram "profundamente lamentáveis".

O legislador local Michael Lobo anunciou, por sua vez, uma auditoria em locais semelhantes para evitar novos acidentes, segundo a agência de notícias PTI.

Goa, uma antiga colônia portuguesa nas margens do Mar Arábico, atrai milhões de turistas todos os anos com sua vida noturna, praias e atmosfera litorânea descontraída.

A imprensa local citou fontes policiais afirmando que o incêndio pode ter sido causado pela "explosão de um cilindro", mas que está sob investigação.

Os incêndios são frequentes na Índia devido às práticas de construção inadequadas, à superlotação de imóveis e à pouca adesão às normas de segurança.

Em maio, 17 pessoas morreram em um incêndio em um edifício na cidade de Hyderabad, no sul do país.