Incêndio em boate deixa ao menos 25 mortos
Fogo pode ter sido causado por explosão de um cilindro
Por AFP
Pelo menos 25 pessoas morreram em um incêndio em uma boate no balneário de Goa, no oeste da Índia, de acordo com informações do ministro-chefe da região, Pramod Sawant, neste domingo, 7.
Vários turistas estão entre as vítimas, que começou em uma discoteca em Arpora, no distrito de Goa Norte, segundo a polícia, citada pela agência Press Trust of India.
"Hoje é um dia muito doloroso para todos nós em Goa", escreveu Sawant no X, acrescentando que "25 pessoas perderam suas vidas e seis ficaram feridas". O ministro-chefe explicou que três pessoas morreram devido a queimaduras, enquanto as demais morreram por asfixia.
"Visitei o local do incidente e ordenei uma investigação sobre este acontecimento", afirmou, acrescentando que "os responsáveis enfrentarão as ações mais rigorosas previstas na lei; qualquer negligência será tratada com firmeza".
O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, disse em comunicado que as mortes eram "profundamente lamentáveis".
O legislador local Michael Lobo anunciou, por sua vez, uma auditoria em locais semelhantes para evitar novos acidentes, segundo a agência de notícias PTI.
Goa, uma antiga colônia portuguesa nas margens do Mar Arábico, atrai milhões de turistas todos os anos com sua vida noturna, praias e atmosfera litorânea descontraída.
A imprensa local citou fontes policiais afirmando que o incêndio pode ter sido causado pela "explosão de um cilindro", mas que está sob investigação.
Os incêndios são frequentes na Índia devido às práticas de construção inadequadas, à superlotação de imóveis e à pouca adesão às normas de segurança.
Em maio, 17 pessoas morreram em um incêndio em um edifício na cidade de Hyderabad, no sul do país.
