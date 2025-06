Influenciador mais seguido do TikTok é detido nos EUA

O influenciador soma mais de 162 milhões de seguidores no TikTok - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Khaby Lame, criador de conteúdo italiano e o TikToker mais seguido do mundo, foi detido na última sexta-feira, 6, por agentes de imigração dos Estados Unidos no Aeroporto Internacional Harry Reid, em Las Vegas. O motivo foi a permanência no país após o vencimento do visto.

De acordo com o Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA, o influenciador, que soma mais de 162 milhões de seguidores no TikTok, entrou nos Estados Unidos em 30 de abril e excedeu o período autorizado de estadia. Ele foi liberado no mesmo dia e já deixou o país.

Khaby ficou conhecido por seus vídeos curtos e sem falas, que ironizam tutoriais complicados da internet com expressões e gestos simples. O estilo singular o transformou em um fenômeno global durante a pandemia.

Antes da fama, Lame trabalhava como operário em uma fábrica em Chivasso, cidade próxima a Turim, na Itália. Após ser demitido em março de 2020, apostou nas redes sociais e conquistou reconhecimento internacional. Até o momento, o influenciador não se pronunciou publicamente sobre o caso.