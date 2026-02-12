Menu
PERIGO

Influenciadora morre após comer caranguejo envenenado

Ela era conhecida por produzir conteúdos culinários para as redes sociais.

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

12/02/2026 - 14:22 h

A influenciadora filipina Emma Amit, de 51 anos, morreu na última semana, após comer Zosimus aeneus, espécie de crustáceo altamente tóxica, conhecida como "caranguejo-do-diabo". Ela era conhecida por produzir conteúdos culinários para as redes sociais.

Ela ingeriu o alimento durante a gravação de um vídeo para redes sociais. De acordo com a imprensa local, acompanhada dos amigos, a vítima teria coletado diversos frutos do mar em um manguezal próximo à sua casa na província de Palawan, no dia 4 de fevereiro.

Em seguida, o grupo cozinhou o item em leite de coco e gravaram conteúdos provando o que acreditavam ser iguarias locais. No dia seguinte, Amit começou a passar mal e apresentar convulsões e perda de consciência.

Ela foi socorrida para uma clínica e depois transferida para um hospital da região, mas não resistiu às complicações causadas pelas neurotoxinas.

O que é o caranguejo-do-diabo?

O Zosimus aeneus, conhecido como caranguejo-do-diabo é uma espécie de crustáceo encontrado em recifes do Indo-Pacífico. Ele carrega toxinas que permanecem ativas mesmo após o cozimento.

Os principais sintomas de envenenamento provocados pelo crustáceo são:

  • Paralisia;
  • Insuficiência respiratória em poucas horas.

Não há antídoto conhecido, portanto, ao perceber os primeiros sintomas, a vítima deve procurar um hospital imediatamente.

Autoridades monitoram o grupo que consumiu o crustáceo na ocasião, em busca de sintomas semelhantes.

caranguejo-do-diabo culinária nas redes sociais Emma Amit frutos do mar intoxicação alimentar Zosimus aeneus

