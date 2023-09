Inundações na Líbia deixam mais de 2.300 mortos

As inundações que devastaram a cidade de Derna, no leste da Líbia, deixaram mais de 2.300 mortos, disse à AFP, nesta terça-feira, 12, o porta-voz dos serviços de emergência do governo de Trípoli, reconhecido internacionalmente.

Usama Ali, porta-voz destes serviços, que têm uma equipe em Derna, indicou que as inundações provocadas pela tempestade Daniel deixaram "mais de 2.300 mortos" e cerca de 7.000 feridos, e mais de 5.000 pessoas estão desaparecidas.

Entre as vítimas estão três voluntários do Crescente Vermelho Líbio que ajudavam as pessoas afetadas pelas inundações, informou a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV).

Descrita pelos especialistas como um fenômeno "extremo em termos de volume de água", a tempestade Daniel afetou Grécia, Turquia e Bulgária nos últimos dias, com um balanço de 27 mortos.

O leste da Líbia abriga os principais campos e terminais de petróleo. A Companhia Nacional de Petróleo (NOC, na sigla em inglês) declarou "estado de alerta máximo" e "suspendeu os voos" entre os centros de produção, onde a atividade foi drasticamente reduzida.