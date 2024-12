Invasão alienígena? Saiba o que são ovnis vistos no céu dos EUA

Observação ocorreu no estado de New Jersey - Foto: Reprodução

O estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, se transformou nos últimos dias em palco de avistamentos de dezenas de objetos voadores não identificados (OVNIs). Vídeos mostrando as aeronaves brilhando e fazendo movimentos pelo céu viralizaram nas redes sociais, levando a criação de teorias para tentar explicar o fato.

Até o Departamento Federal de Investigação (FBI) entrou no caso para tentar desvendar a origem dos objetos.

Em contato com o New York Times, a acupunturista Kat Dunbar relatou ter observado um objeto estranho enquanto voltava para casa de carro com os filhos. Isso aconteceu há algumas semanas.

“Eu me perguntei ‘o que é isso? É um OVNI?’. E nós o vimos durante o caminho todo para casa”, disse Dunbar em mensagem.

Drones?

Atualmente, a principal teoria é de que os objetos misteriosos são drones. O principal argumento usado é que muitos relatos mencionam o zumbido característico desses dispositivos durante os avistamentos.

Além disso, a movimentação dos objetos não se assemelha ao padrão observado em supostos relatos de aeronaves extraterrestres, que geralmente descrevem velocidades exorbitantes e curvas que seriam impossíveis para as naves desenvolvidas com a tecnologia atual.

Trump se manifestou sobre o caso

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, falou sobre o caso. Em coletiva de imprensa ocorrida nesta segunda-feira, 16, o republicano disse que governo e militares têm conhecimento do que está acontecendo, mas preferem não informar a população. Trump classificou o fato como “estranho”.

“O governo sabe o que está acontecendo”, respondeu Trump quando perguntado sobre as aeronaves não tripuladas que circundam sobre o céu do estado norte-americano. Ele disse que as força militares dos EUA sabem de onde os drones decolam. “Se for de uma garagem, eles (os militares) podem ir direto para aquela garagem. Eles sabem de onde eles (os drones) vieram e para onde vão.”

Apesar disso, porém, “por algum motivo eles não querem comentar”, segundo Trump. “Acho que seria melhor eles dizerem o que é. Nossos militares sabem e nosso presidente sabe. Por algum motivo, eles querem manter as pessoas em suspense.”

Ainda na coletiva, Trump afirmou que não acredita que os drones sejam inimigos, uma vez que, se fossem, o governo e os militares ‘o explodiriam’. “Mesmo que estivessem atrasados, eles o explodiriam.” Assim, ele concluiu que “algo estranho está acontecendo” e repete que “por algum motivo” o governo não quer contar aos cidadãos.

O presidente eleito finalizou dizendo que o governo deveria contar à população o que há por trás dos drones e reforça que eles “estão muito perto de Bedminster”, o campo de Golfe dele. “Acho que talvez eu não passe o fim de semana em Bedminster.”

O que diz a Casa Branca

Na última quinta-feira, 12, o porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, havia dito que os drones vistos em Nova Jersey eram “aeronaves operadas legalmente” e que não havia evidências, até aquele momento, de que eles representassem “ameaça à segurança nacional ou à segurança pública”.

Segundo ele, os objetos voadores não eram estrangeiros e estavam sendo averiguados por órgãos de segurança e investigação, como o FBI.

“(Os órgãos) estão trabalhando em estreita colaboração com as autoridades policiais estaduais e locais para fornecer recursos usando vários métodos de detecção para entender melhor sua origem.”