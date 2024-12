Dose de saquê feito no espaço pode ser vendida por R$ 3 milhões

- Foto: Getty Imagens

Uma empresa produtora de saquê japonês planeja enviar ingredientes de saquê para a Estação Espacial Internacional (ISS) para fermentar uma bebida muito especial. A Asahi Shuzo, empresa por trás da popular marca japonesa de saquê Dassai, pretende fazer o feito e, se funcionar, apenas uma garrafa de 100 ml será oferecida para venda na Terra por US$ 653 (mais de R$ 4 milhões).

Uma dose padrão do saquê tem 80 ml, o que tornaria a Dassai produzida no espaço uma bebida muito cara. “Não há garantia de 100% de sucesso nos testes de fermentação”, disse Souya Uetsuki, o responsável pelo projeto na Asahi Shuzo.

Ele disse que a diferença na gravidade pode afetar a forma como o calor é transferido no fluido, causando um processo de fermentação diferente no espaço do que na Terra.

Leia também:

>> Mãe que extorquiu filha simulando o próprio sequestro é presa

>> Polícia, bombeiros e SUS receberão localização de ligações por Android

>> Mistério: servidora trans é encontrada morta na Bahia

A empresa pagou à Agência de Exploração Aeroespacial do Japão pelo acesso ao módulo experimental Kibo, parte da ISS desenvolvida pelo Japão, onde os testes podem ser conduzidos em um “ambiente especial de microgravidade”.

A agência disse que não comentaria sobre o projeto financiado pelo setor privado.

Saquê na Lua?

O saquê é feito de arroz japonês, água, fermento e koji (um tipo de mofo). Tradicionalmente, leva cerca de dois meses para ser feito por meio de uma série de etapas precisas que envolvem vaporização, agitação e fermentação.

A bebida é saboreada em um copo em muitas ocasiões culturais japonesas — de casamentos a refeições em restaurantes izakaya, que lembram pubs — e, na semana passada, ganhou um lugar na lista da Unesco de “patrimônio cultural imaterial da humanidade”.