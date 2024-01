Irã ameaça vingança contra Israel após assassinato de general | A TARDE

O governo do Irã ameaçou vingança contra Israel após a morte do general Seyed Razi Mousavi, que foi atingido por um ataque aéreo realizado, na segunda-feira, 25, nas proximidades de Damasco, na Síria. O novo episódio aumenta ainda mais a tensão histórica entre os dois rivais regionais, que subiram o tom desde o início da recente invasão da Faixa de Gaza em resposta ao Hamas.

A mídia estatal do Irã disse que o ataque foi feito por Israel, mas as autoridades israelenses não se pronunciaram sobre o assunto. Israel, no entanto, não confirmou nem negou as acusações.

Após a confirmação da morte de Seyed Razi Mousavi, autoridades iranianas vieram a público e ameaçaram Israel.

“Sem dúvida, este ato hediondo é outro sinal de frustração e desamparo do regime usurpador sionista na região, e certamente pagará por este crime”, disse o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, em um comunicado.

Já o porta-voz do Ministério da Defesa do Irã, brigadeiro-general Reza Talaee Nik, disse que Israel deve esperar uma retaliação em resposta à morte de Seyed Razi Mousavi.

“Este crime definitivamente merece punição. Eles devem aguardar o preço da sua operação recente. Esperar o momento de pagar o preço dessa operação torturará o regime e os seus elementos até a morte”, disse em uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 26.