Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

“GRANDE SEVERIDADE”

Israel investiga soldado que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Repudiado pelas Forças Armadas, caso viralizou nas redes sociais

Ane Catarine
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Soldado israelense vandalizou imagem de Jesus Cristo
Soldado israelense vandalizou imagem de Jesus Cristo -

A imagem de um soldado israelense vandalizando uma estátua de Jesus Cristo em um vilarejo no Líbano, que viralizou nas redes sociais no domingo, 19, levou as Forças Armadas de Israel a abrirem uma investigação sobre o caso.

Em entrevista ao jornal O Globo, o major e porta-voz do Exército israelense para língua portuguesa, Rafael Rozenszajn, confirmou que, após uma análise inicial da imagem, foi possível confirmar que ela retrata um soldado atuando no sul do Líbano.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Trump anuncia cessar-fogo entre Israel e Líbano por 10 dias
Líbano e Israel fazem primeiras negociações diretas em mais de 40 anos
Tiroteio perto do consulado de Israel deixa ao menos um morto
Deputados querem criminalizar no Brasil as críticas a Israel; entenda

O Exército destacou que vê o episódio com “grande severidade” e que esforços estão sendo feitos para restaurar a estátua. Além disso, afirmou que o militar foi detido.

Foto publicada nas redes sociais

A foto, publicada na rede social X pelo jornalista libanês Younis Tirawi, mostra a imagem de Jesus crucificado invertida, enquanto um soldado a atinge com uma marreta.

Veja:

Apesar de não ter data confirmada, o registro foi feito na vila cristã de Debel, na região de Nabatiyeh, área que vem sendo alvo de bombardeios e operações terrestres israelenses.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Israel jesus cristo Soldado israelense

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Soldado israelense vandalizou imagem de Jesus Cristo
Play

Papa Leão deseja “feliz Páscoa” em português e volta a criticar guerra

Soldado israelense vandalizou imagem de Jesus Cristo
Play

Ex-combatente baiano denuncia torturas contra brasileiros na Ucrânia

Soldado israelense vandalizou imagem de Jesus Cristo
Play

Baiano escapa, mas mísseis retêm brasileiros no Catar; Dubai é rota de esperança

Soldado israelense vandalizou imagem de Jesus Cristo
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

x