Israel investiga soldado que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

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Soldado israelense vandalizou imagem de Jesus Cristo - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

A imagem de um soldado israelense vandalizando uma estátua de Jesus Cristo em um vilarejo no Líbano, que viralizou nas redes sociais no domingo, 19, levou as Forças Armadas de Israel a abrirem uma investigação sobre o caso.

Em entrevista ao jornal O Globo, o major e porta-voz do Exército israelense para língua portuguesa, Rafael Rozenszajn, confirmou que, após uma análise inicial da imagem, foi possível confirmar que ela retrata um soldado atuando no sul do Líbano.

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O Exército destacou que vê o episódio com “grande severidade” e que esforços estão sendo feitos para restaurar a estátua. Além disso, afirmou que o militar foi detido.

Foto publicada nas redes sociais

A foto, publicada na rede social X pelo jornalista libanês Younis Tirawi, mostra a imagem de Jesus crucificado invertida, enquanto um soldado a atinge com uma marreta.

Veja:

Lebanon |



An Israeli soldier smashing the head of a Jesus Christ statue during operations in southern Lebanon. pic.twitter.com/Sj1m16tj9q — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) April 19, 2026

Apesar de não ter data confirmada, o registro foi feito na vila cristã de Debel, na região de Nabatiyeh, área que vem sendo alvo de bombardeios e operações terrestres israelenses.