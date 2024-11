Israel menciona 'progresso' para cessar-fogo no Líbano

Israel intensificou os ataques contra redutos do Hezbollah no Líbano - Foto: ANWAR AMRO / AFP

O ministro israelense das Relações Exteriores, Gideon Saar, afirmou nesta segunda-feira, 11, que há "algum progresso" na direção de um cessar-fogo no Líbano, onde o Exército iniciou, em meados de setembro, uma ofensiva militar contra o movimento islamista Hezbollah.

"Há algum progresso", afirmou Saar em uma entrevista coletiva ao ser questionado sobre a possibilidade de uma trégua.

"Estamos trabalhando com os Estados Unidos nesta questão", completou.

Israel intensificou os ataques contra redutos do Hezbollah no Líbano e, no dia 30 de setembro, enviou tropas terrestres.



Segundo o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, o objetivo da operação é empurrar o Hezbollah para o norte do rio Litani, no sul do Líbano.

Israel também pretende impedir qualquer tentativa de rearmamento do movimento islamista libanês, que tem o apoio do Irã.

Segundo o ministro das Relações Exteriores, Israel estaria "pronto" para um cessar-fogo se o Hezbollah não estiver na fronteira do país e não conseguir o rearmamento com sistemas que chegam da Síria, do mar, do aeroporto".