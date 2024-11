Ucrânia lança maior ataque a Moscou desde o início da guerra

Equipes de resgate trabalham para acabar com um incêndio em uma casa após um ataque de drone no vilarejo de Stanovoye, região de Moscou - Foto: Tatyana Makeyeva | AFP

Rússia e Ucrânia registraram trocas de ataques em uma escala sem precedentes durante a noite de sábado, 10 de novembro. De acordo com o governo ucraniano, Moscou lançou um recorde de 145 drones em um único ataque noturno, o maior número já registrado desde o início da guerra. As informações são da CNN.

Já de acordo com o governo russo, a Ucrânia realizou seu maior ataque a Moscou até o momento, interrompendo temporariamente o tráfego aéreo em dois aeroportos da capital russa. O Ministério da Defesa da Rússia relatou que 34 drones foram lançados em direção à cidade.

Leia mais

>> Nasa projeta helicóptero autônomo para pousar em Marte



As defesas aéreas russas conseguiram abater todos os drones sobre a região de Moscou entre 7h e 10h da manhã de domingo, 10, horário local. Segundo o governador da região de Moscou, Andrey Vorobyov, os UAVs foram derrubados nas áreas de Ramenskoye, Kolomna e Domodedovo.

Os destroços dos drones abatidos causaram incêndios em duas casas em Ramenskoye. Uma mulher de 52 anos foi ferida pelos estilhaços e teve queimaduras no rosto, pescoço e mãos, sendo levada ao hospital em estado grave. Ela está recebendo cuidados em unidade de terapia intensiva.

O ataque também resultou em "restrições temporárias" no tráfego aéreo nos aeroportos de Domodedovo e Zhukovsky, localizados nos arredores de Moscou. As restrições começaram logo após as 8h da manhã, mas foram suspensas pouco depois das 10h, conforme informado pela agência de mídia estatal russa TASS.