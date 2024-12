Joe Biden fica fora de foto oficial no G20; entenda

Biden não apareceu na foto oficial - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ficou de fora da foto oficial da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, tirada no G20, nesta segunda-feira, 18.

A foto tradicional, que não era registrada a dois anos, ocorreu tendo o Pão de Açucar, tradicional cartão postal, como pano de fundo.

A ausência de Biden foi justificada: o presidente americano esteve em uma reunião com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, também acabou ficando fora da foto.

Outra chefe de Estado que não chegou a tempo foi a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni.

A Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, iniciativa do governo brasileiro, conta com a adesão de 82 países, além de organizações. O objetivo do plano é erradicar a fome e a pobreza em todo o mundo.