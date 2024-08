Kamala Harris cita episódio de 'Os Simpsons' na Comic-Con; Vídeo

A vice-presidente dos Estados Unidos (EUA), Kamala Harris, de 59 anos, apareceu de surpresa em um vídeo exibido no final do painel do programa na San Diego Comic-Con, no sábado, 27. Ela se dirigiu aos fãs da série "Os Simpsons" (Fox), citando um famoso episódio da animação

Na gravação, Kamala repete uma frase marcante do episódio "Casa na Árvore do Horror", exibido em 1996, antes da eleição de Bill Clinton. "Devemos seguir em frente, não para trás; para cima, não para frente; e sempre girando, girando, girando em direção à liberdade", disse. Veja vídeo abaixo:

This clip is about 11 years old. Vice President kamala harris says a quote from The Simpsons season eight's episode

"Treehouse of Horror VII" https://t.co/vjlgSxwQDJ pic.twitter.com/RiOHzcjK4P