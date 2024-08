Saiba quem é Kamala Harris, favorita à presidência dos Estados Unidos

Kamala Harris é vice-presidente de Joe Biden - Foto: Reprodução | Twitter

Após a publicação da desistência de Joe Biden da candidatura à reeleição dos Estados Unidos, a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, é uma das favoritas a candidata à presidência. De acordo com uma pesquisa do jornal Washington Post, divulgada neste mês, Kamala tinha 49% das intenções de voto entre eleitores registrados, contra 47% de Donald Trump, em um cenário em que a candidata disputaria as eleições americanas pelo partido Democrata no lugar de Joe Biden.

Primeira vice-presidente negra dos Estados Unidos e de descendência indiana, sua carreira política se iniciou quando era filiada ao Partido Democrata e manifestou interesse no Senado dos Estados Unidos. Seu pleito foi oficializado em 2015, quando venceu as primárias democratas e derrotou sua adversária, Loretta Sanchez, em 2016.

Harris permaneceu na função de procuradora-geral da Califórnia até o final de 2016 e foi empossada no cargo de senadora em janeiro de 2017. No Senado, foi indicada para assumir os comitês de Segurança Interna, Assuntos Governamentais, Inteligência, Orçamento e, posteriormente, para o Comitê do Judiciário.

A atuação de Kamala Harris como senadora, através da defesa de direitos das minorias, discurso contra Donald Trump e até descriminalização da maconha, a trouxe destaque e ela passou a ser enxergada como uma potencial candidata para a presidência dos Estados Unidos na eleição de 2020. Sua candidatura à presidência foi anunciada oficialmente em 2018.

Em 2020, Joe Biden anunciou que havia escolhido Harris para seu candidato à vice-presidência. Nessa eleição, Joe Biden e Kamala Harris saíram vitoriosos ao obterem votos da maioria do Colégio Eleitoral. Eles tiveram cerca de 81 milhões de votos, cerca de sete milhões a mais que Trump. Assim, Harris foi eleita vice-presidente dos Estados Unidos.

Kamala Harris é advogada, e também foi a primeira procuradora-geral negra da Califórnia, estado em que nasceu. Sua mãe, Shyamala Gopalan, foi uma mulher indiana cientista e pesquisadora. Seu pai, Donald J. Harris, jamaiano é um professor aposentado da Stanford University.

Sua infância foi marcada pelo contato com a cultura afro-americana, afro-jamaicana e indiana. Passou parte da infância morando em Berkeley, cidade próxima a San Francisco. Após o divórcio de seus pais, ela e sua irmã foram viver em Montreal, no Canadá.

Quando conseguiu finalizar o Ensino Médio, em 1982, se matriculou na Howard University, onde se formou em Ciências Políticas, retornando para a Califórnia após finalizar sua graduação, em 1986. Lá decidiu ingressar no Hasting College of the Law, da University of Califórnia, para estudar Direito, e se graduou em 1989, quando começou a trabalhar na área.