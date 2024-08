Kamala Harris é oficializada como candidata pelo partido Democratas

Advogada de 59 anos trouxe um novo ânimo ao Partido Democrata - Foto: Kamil Krzaczynski | AFP

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, foi oficializada nesta terça-feira, 20, como a candidata democrata à Casa Branca pelos delegados do partido. A votação foi vencida por unanimidade, durante o segundo dia da Convenção Nacional Democrata, que ocorre em Chicago.

Harris, de 59 anos, expressou estar "eternamente agradecida" a Biden, a quem chamou de um "presidente incrível".

"Joe, obrigada por sua liderança histórica, por sua vida de serviço à nossa nação", disse ela, aclamada pelos milhares de delegados que se reuniram no United Center, casa dos Chicago Bulls e dos Chicago Blackhawks.

Em breve, Biden se dirigirá ao público em uma primeira noite agridoce da festa democrata, na qual Harris será oficializada como candidata para disputar a Casa Branca contra o republicano Donald Trump.

Biden, de 81 anos, fará um discurso com tom de despedida após meio século na cena política, o qual revisitará sua gestão e simbolizará a transição geracional do Partido Democrata.

"Ele está ansioso por este momento", disse nesta segunda-feira a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre. "É um momento de satisfação pessoal para ele e está muito emocionado", acrescentou.

Muitos dos delegados estão com as emoções à flor da pele em Chicago. "Esta noite honramos o presidente Joe Biden e seu legado", disse Luciano Garza, do Texas.

"É surreal, muito triste, mas estamos esperançosos com o que ele fez, ao passar o bastão para Kamala Harris, que continuará seu legado".

"Este é o tipo de sacrifício sobre o qual os Estados Unidos foram fundados", disse o delegado de Missouri, Kyle Yarber, comparando-o a um dos fundadores do país, George Washington.

Harris deve se juntar a Biden no palco, de modo que as lágrimas de tristeza por sua partida podem se transformar em choro de alegria com a ascensão da vice-presidente.

A nomeação é um marco em sua carreira e encerra um dos meses mais turbulentos da política americana, no qual Kamala sucedeu a Biden, que, pressionado pelas dúvidas sobre sua idade avançada, desistiu de disputar um segundo mandato.

A advogada de 59 anos trouxe um novo ânimo ao Partido Democrata quando muitos começavam a se resignar com um cenário de derrota.

A mais recente pesquisa do The Washington Post/ABC/Ipsos divulgada no domingo mostra Kamala com uma vantagem estreita sobre Trump, uma recuperação significativa considerando que, há um mês, Biden estava empatado com o magnata republicano e perdendo terreno em estados cruciais como Arizona e Nevada.