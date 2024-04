Kate Middleton já doou cabelo para crianças com câncer | A TARDE

A esposa do príncipe William, de 41, Kate Middleton revelou que está realizando tratamento contra um câncer. Coincidentemente, ela tem um histórico de ajudar organizações e instituições de caridade contra o câncer.

>>> Confira o pronunciamento de Kate Middleton sobre diagnóstico de câncer

Segundo a mídia britânica, em 2018, Middleton doou 18 centímetros de cabelo para uma instituição de caridade que fabrica perucas realistas para crianças em tratamento.

Ainda de acordo com a imprensa, Kate Middleton não usou o próprio nome na doação, para manter a privacidade do ato. "Foi enviado com o nome de outra pessoa, para que ninguém soubesse que era de uma fonte da realeza - eles apenas pensaram que era de uma doadora na área de Kensington", detalhou o correspondente ao Daily Mail.