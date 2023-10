Kiev recebe sua 1ª grande maratona desde o inicio da invasão russa | A TARDE

Milhares de corredores participaram de uma maratona em Kiev neste domingo, 1º, a primeira de grande magnitude organizada na Ucrânia desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

No ano passado, este evento, chamado "Maratona da Invencibilidade", foi cancelado. Desta vez, mais de 5 mil pessoas percorreram diferentes distâncias ao longo do fim de semana, com provas que iam dos 5 km aos 42 km. Esta última, a mais longa, aconteceu no domingo.

"É preciso tentar facilitar a vida com todos os meios possíveis", declarou Vlada, uma participante de 32 anos. "Se o esporte te ajuda a enfrentar a ansiedade e outras situações difíceis da vida, temos que fazer isso", acrescentou.

Metade da arrecadação do evento será destinada à compra de equipamentos militares para o exército ucraniano.

Na semana passada, o primeiro-ministro da Ucrânia, Denys Shmygal, advertiu que a Rússia tinha começado uma nova campanha de ataques aéreos contra infraestruturas energéticas do país.

No meio do ano, a rede ucraniana tinha sido atacada em várias ocasiões, deixando milhares de pessoas sem eletricidade, calefação e fornecimento de água, incluindo a capital Kiev.