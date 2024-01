Kim Jong-Un: "Não há espaço para reconciliação com a Coréia do Sul" | A TARDE

O ditador da Coréia do Norte, Kim Jong-Un, afirmou nesta segunda-feira, 15, em sessão na Assembleia Popular Suprema, que deve ficar claro na Carta Magna que não há espaço para “reconciliação ou reunificação” com a Coreia do Sul.

De acordo com o líder asiático, caso ocorra uma guerra, “é importante levar em conta a questão de ocupar, suprimir e recuperar completamente” o país.

Kim Jong-Un também pediu revisão da Constituição para definir a Coreia do Sul como o “país hostil número um” e que as políticas dos Estados Unidos, apoiada por Seul, não abrem espaço a não ser uma “preparação” para uma possível guerra.

“Hoje, a Assembleia Popular Suprema põe fim a quase 80 anos de relações Norte-Sul e legisla nossa nova política para o Sul”, disse Kim.

De acordo com especialistas, a medida do líder sinaliza para uma mudança diplomática de suma importância após o o fracasso da cúpula de desnuclearização de Hanói em 2019.

Kim aproveitou a ocasião para destacar também que “o crescente conluio militar entre o Japão e a Coreia do Sul está prejudicando seriamente nossa segurança nacional”.



Por fim, ele direcionou que todas as agências governamentais estabeleçam “medidas abrangentes para a transição imediata para um regime de guerra em caso de emergência” e “façam preparações materiais completas para a resistência nacional”.