Lei do silêncio pode mudar e não ser mais às 22h a partir de junho

Atualmente, a regra estabelece limites para ruídos após as 22h - Foto: Freepik

A realização de grandes eventos esportivos internacionais costuma provocar debates importantes para o público geral. Na Alemanha, a aproximação da Copa do Mundo de 2026 reacende uma discussão recorrente: como conciliar o período de silêncio noturno com o entusiasmo coletivo gerado pela competição.

Com partidas programadas para ocorrer no Canadá, México e Estados Unidos, muitos jogos serão transmitidos em horários avançados na Europa Central. Isso significa que confrontos importantes poderão coincidir com a chamada Nachtruhe, regra que estabelece limites rigorosos para ruídos após as 22h, especialmente em áreas residenciais.

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Regras de silêncio seguem como base

A legislação alemã prevê que, durante a noite, o nível de ruído deve ser reduzido significativamente. Em regiões próximas a hospitais, lares de idosos ou bairros residenciais, os limites são ainda mais restritivos, variando geralmente entre 35 e 65 decibéis. Em condições normais, bares, festas e eventos ao ar livre precisam adaptar suas atividades a essas exigências.

Essa regra também se aplica, em princípio, às transmissões públicas de eventos esportivos. Exibições em telões instalados em praças ou estacionamentos, por exemplo, teriam restrições que poderiam inviabilizar jogos noturnos ou de madrugada.

Exceções temporárias

Para evitar esse tipo de conflito, o governo federal alemão aprovou uma flexibilização temporária das normas de ruído durante o período da Copa do Mundo de 2026, que acontece entre 11 de junho e 19 de julho. A medida permite que cidades autorizem transmissões públicas mesmo após o horário de silêncio.

Apesar da liberação, as exceções não significam ausência de regras. O volume do som ainda deverá ser ajustado e controlado, de modo a minimizar impactos para moradores, especialmente em áreas mais sensíveis.

Decisão final cabe aos municípios

Mesmo com a diretriz federal, não há autorização automática para eventos noturnos. A palavra final continua sendo das administrações locais, que analisam cada solicitação de forma individual. Nesse contexto, prefeituras e órgãos ambientais avaliam fatores como localização, impacto sonoro e segurança antes de conceder ou negar permissões.

Organizadores interessados em promover exibições públicas precisam apresentar pedidos formais, detalhando estrutura, horários e medidas de controle de ruído.

Tentativa de equilíbrio

A estratégia adotada segue um modelo já aplicado em eventos anteriores, como a Copa de 2006. Em vez de liberar completamente as restrições, o país opta por ajustes pontuais e temporários.

Entre as medidas previstas estão:

Limitação do número de eventos em regiões sensíveis

Encerramento imediato do som após o término das partidas

Ações para dispersar rapidamente o público

Impactos no dia a dia

Para os moradores, a Lei do Silêncio permanece como regra geral, com exceções específicas previamente autorizadas e comunicadas. Isso ajuda a reduzir conflitos e traz maior previsibilidade sobre possíveis períodos de maior movimentação.

Já os organizadores ganham respaldo legal para planejar eventos, mas continuam obrigados a cumprir exigências técnicas e normas de segurança. O desafio, mais uma vez, será equilibrar o direito ao descanso com o desejo de vivenciar coletivamente um dos maiores eventos esportivos do mundo.