Libanês faz apelo para que família seja repatriada para o Brasil | A TARDE

O libanês Ahmad Aidibi tem buscado notícias da sua família, que ficou ferida após um bombardeio que ocorrue no sábado, 1º, na cidade de Saddikine, no sul do Líbano. Aidibi está em São Paulo na casa do primo e quer saber o estado de saúde da esposa e dos dois filhos. As informações são da Band.

A cidade onde a família mora fica a 100 quilômetros da capital Beirute e a 10 da fronteira com Israel.

A família ainda está internada. A esposa, Fátima Boustani, ficou gravemente ferida. Nesta segunda-feira (3), teve uma melhora. Zahraa, de 10 anos, precisou passar por cirurgias na perna. Ali, de 9 anos, teve ferimentos leves. A família deseja que que todos sejam transferidos para a capital do Líbano e depois possam vir ao Brasil.

Todos possuem cidadania brasileira, exceto o Ahmad, que entrou com o processo. De acordo com a Agência Nacional de Informação do Líbano, o ataque veio de Israel. O Itamaraty afirmou que a Embaixada do Brasil em Beirute está em contato com os familiares e que uma equipe médica presta apoio.

