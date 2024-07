Líder da extrema-direita rebate críticas de Mbappé

Le Pen - Foto: Valentine Chapuis | AFP

Líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen rebateu, nesta sexta-feira, 5, as críticas do jogador Kylian Mbappé, astro da seleção francesa e do Real Madrid, que pediu para que a população vote em candidatos progressistas na eleição parlamentar do próximo domingo, 7.

Ao rebater Mbappé, Le Pen disse que o atleta não representa os demais franceses, até mesmo os descendentes de imigrantes, por ser rico. Apesar da crítica, ela afirmou reconhecer que o jogador é talentoso.

"Os franceses estão fartos de receber lições de moral e instruções para votar", iniciou a política.

"Mbappé não representa os franceses com antecedentes de imigração, porque há muito mais deles a viver com o salário mínimo, que não têm condições de pagar habitação e de aquecimento [...] Kylian Mbappé é, sem dúvida, um jogador de futebol muito bom", pontuou.