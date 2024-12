Líder português de direita ameaça “prender” Lula caso vire premiê

Luiz Inácio Lula da Silva - Foto: Ricardo Stuckert/PR

Líder do principal partido de direita de Portugal, o deputado André Ventura prometeu “prender” o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caso, algum dia, alcance o cargo de primeiro-ministro do país.

A promessa foi feita em uma postagem no X (antigo Twitter), ao compartilhar uma foto do atual primeiro-ministro português, Luís Montenegro, cumprimentando Lula na reunião do G20 no Rio de Janeiro.

“Se eu for primeiro-ministro, este momento nunca vai acontecer. E, se tiver de ser, levo as algemas para encaminhar o ladrão para a prisão”, escreveu Ventura.

Ventura é aliado do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL). Em março de 2024, antes das eleições em Portugal, Bolsonaro chegou a gravar um vídeo pedindo votos dos portugueses ao deputado.