Lula homenageia Jimmy Carter após morte: "Amante da democracia"

Presidente Lula - Foto: AFP / EVARISTO SA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) utilizou as redes sociais neste domingo, 29, para lamentar a morte do ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, aos 100 anos. Lula classificou o ex-dirigentge como “amante da democracia e defensor da paz”.

Em sua publicação, o chefe do Executivo destacou o papel do norte-americano na pressão pela libertação de presos políticos durante a ditadura militar no Brasil, no final da década de 1970. “Como ex-presidente, continuou militando pela promoção dos direitos humanos, pela paz e pela erradicação de doenças na África e na América Latina”, comentou.

O presidente brasileiro também ressaltou a relevância do trabalho do ex-presidente após deixar a Casa Branca.

"Carter conseguiu a façanha de ter um trabalho como ex-presidente, ao longo de décadas, tão ou mais importante que o seu mandato na Casa Branca. Criticou ações militares unilaterais de superpotências e o uso de drones assassinos. Trabalhou junto com o Brasil na mediação de conflitos na Venezuela e na ajuda ao Haiti", disse.

Lula concluiu dizendo que o ex-líder será lembrado como “como um nome que defendeu que a paz é a mais importante condição para o desenvolvimento”.