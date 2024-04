Lutando contra o câncer, rei Charles III participa da missa de Páscoa | A TARDE

O rei Charles III participou do tradicional serviço religioso de Páscoa Mattins em Windsor, na manhã deste domingo, 31. Essa foi a aparição mais significativa desde que a realeza foi diagnosticada com câncer no mês passado.



Com 75 anos, Charles estava acompanhado de sua esposa, a rainha Camilla, e aparentou estar de bom humor e chegou de carro à Capela de São Jorge, um edifício do século XIV nos terrenos do Castelo de Windsor. O evento é um marco no calendário real.

Na chegada, o casal acenou para uma pequena multidão reunida nas proximidades antes da capela. A celebração deste ano é mais tranquila, com menos membros da realeza presentes para minimizar o contato do rei com outras pessoas durante seu tratamento. É esperado que o rei e a rainha fiquem separados do resto da congregação.

Charles tentou tranquilizar a nação de que tem lidado com questões constitucionais nos bastidores em uma mensagem pessoal antes do fim de semana da Páscoa. Em um discurso gravado em áudio, ele reiterou a promessa “de não ser servido, mas de servir” com “todo o coração”. Além disso, ele lamentou não poder se juntar à congregação.