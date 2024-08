Maduro expulsa corpo diplomático de países vizinhos da Venezuela

Nicolás Maduro foi reeleito presidente da Venezuela - Foto: Yuri Cortez | AFP

O governo venezuelano anunciou, em comunicado divulgado na tarde desta segunda-feira, 29 (horário de Brasília), a expulsão de todo o corpo diplomático da Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai do seu território.

A decisão ocorreu após os presidentes dos respectivos países não reconhecerem a vitória de Nicolás Maduro no pleito realizado no último domingo, 28. O novo governo terá mais seis anos de duração.

Mais cedo, antes do comunicado de Maduro, o governo do Panamá já havia anunciado publicamente o rompimento das relações diplomáticas. A condição dada pelo presidente panamenho José Raúl Mulino é o fornecimento de todas as atas de votação. Existem suspeitas de fraude no processo eleitoral que reelegeu o chefe de Estado venezuelano.

"La República Bolivariana de Venezuela expresa su más firme rechaze antes injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha, subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional", diz trecho do comunicado.

"Ante este nefasto precedente que atenta contra nuestra soberanía nacional decide retirar todo el personal diplomático de las misiones en; Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, al tiempo, de exigir a estos gobiernos el retiro de manera inmediata de sus representantes en territorio venezolano", completou o governo vezenuelano.

Veja o texto traduzido:

" República Bolivariana da Venezuela expressa a sua mais firme rejeição às ações e declarações interferentes de um grupo de governos de direita, subordinados a Washington e abertamente comprometidos com os mais sórdidos postulados ideológicos do fascismo internacional", começou.

"Dado este precedente desastroso que ameaça a nossa soberania nacional, decide-se retirar todo o pessoal diplomático das missões em; Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai, ao mesmo tempo, para exigir que estes governos retirem imediatamente os seus representantes do território venezuelano", diz outro trecho da nota.