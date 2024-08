Oposição a Maduro diz que houve fraude nas eleições da Venezuela

María Corina, oposição de Maduro no país, durante discurso defendendo fraude nas eleições - Foto: Reprodução

O grupo de oposição ao presidente eleito na Venezuela, Nicolás Maduro, declarou que houve fraude no pleito em que ele foi reeleito para um terceiro mandato.

Maduro foi anunciado como vencedor da eleição no início da madrugada desta segunda-feira,29, pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), órgão alinhado a Maduro.



Leia mais

>> Venezuelanos em Brasília se manifestam contra Maduro

O resultado do CNE é de que Maduro venceu com 51,2% dos votos contra 44,2% de Edmundo González.



Para a oposição a vitória foi de González por cerca de 70% dos votos. O número foi baseado nas atas dos centros de votação e anunciado por María Corina Machado, que seria candidata a presidente, mas foi impedida de disputar pela Justiça da Venezuela, também alinhada a Maduro.



Leia mais

>> Confira as reações internacionais sobre vitória de Maduro na Venezuela

González acabou escolhido para representar a oposição.



No discurso após o anúncio do CNE, Corina disse que, nos próximos dias, vão “continuar denunciando”. “Nós vamos combater com a verdade. É impossível o que disseram”, disse. “Temos informação e temos as atas”.

González também disse que a luta “vai continuar”.

VEJA MAIS

>> Olimpíadas 2024: o que você não pode deixar de ver nesta segunda, 29