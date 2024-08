Venezuela: Maduro vence eleição com 51,2% dos votos, diz conselho eleitoral

Nicolás Maduro comemora mais uma vitória na Venezuela - Foto: AFP

Com 80% do votos apurados, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela apontou a reeleição do atual presidente, Nicolás Maduro. De acordo com a CNN Brasil, ele teve apoio de 51,2% dos eleitores que compareceram às urnas. O principal opositor na disputa, Edmundo González, teve 44,2%.

Houve comemoração na sede da campanha de Maduro em Caracas após o anúncio do resultado parcial. O presidente reeleito abraçou apoiadores ao som da música que dizia que ele era o “coração do povo”.

A vitória de Maduro representa a continuidade do chavismo no poder, que chegou em 1999 pelas mãos de Hugo Chávez. Em 2013, após a morte de Chávez, Maduro assumiu uma posição da qual não saiu desde então.



O grupo de oposição que se uniu contra a candidatura de Nicolás Maduro, disse que houve fraude no pleito. Edmundo González e María Corina Machado estimam que tiveram cerca de 70% dos votos. O número foi baseada nas atas dos centros de votação.



No discurso após o anúncio do CNE, foi Corina quem mais falou. Ela disse que, nos próximos dias, vão “continuar denunciando”. “Nós vamos combater com a verdade. É impossível o que disseram”, disse. “Temos informação e temos as atas”. González disse que a luta “vai continuar”.