Eleições na Venezuela: divulgação paralela de resultados preocupa

Observadores internacionais temem reação de Nicolás Maduro em caso de derrota nas urnas - Foto: Juan BARRETO | AFP

A antecipação de resultados, por governo e oposição, nas eleições venezuelanas, aumentam a preocupação internacional acerca dos riscos de convulsão social, tanto no caso de uma reeleição do presidente Nicolás Maduro quanto de vitória da oposição.

Fontes ligadas ao governo brasileiro temem que uma eventual divulgação paralela de resultados tanto por apoiadores do atual presidente quanto por parte dos opositores possa causar tumulto, questionamentos, mobilização e revolta popular.

A comunidade internacional vem insist5indo, ao longo das últimas semanas, que o resultado oficial, seja ele qual for, precisa ser aceito por todos os concorrentes. A oposição, representada por Edmundo González, diz que irá se basear nas atas de totalização dos votos impressas pelas urnas nos centros de votação.

Já o governo afirma que o que conta é o boletim do Conselho Nacional Eleitoral (CNE). O chavismo pede que seus apoiadores saiam às ruas logo após a divulgação dos resultados pelo organismo. O procurador-geral do Ministério Público venezuelano, Tarek William Saab, afirmou que o CNE “é o único órgão legitimado para dar os resultados” e que quem instigar ou promover “a usurpação de funções exclusivas do CNE” estará cometendo um crime.

Em entrevista à CNN sobre uma possível divergência entre as atas impressas pelas urnas e os resultados do CNE, a líder opositora María Corina Machado disse que “não deveria” haver diferenças entre os resultados, mas fez uma ressalva.



“Estamos falando de uma instituição que está submetida ao regime, então não sabemos se neste dia haverá ordens políticas que pretendam não reconhecer o que as atas digam”, afirmou.

Ao votar na manhã deste domingo, 28, Maduro prometeu reconhecer “o que quer que seja que os juízes eleitorais digam“. Não apenas reconhecerei, como defenderei o resultado”.