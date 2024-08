Atlas prevê derrota de Maduro, mas cientista político teme reviravolta

Nicolás Maduro compareceu logo cedo para votar na capital venezuelana, Caracas - Foto: Juan BARRETO | AFP

Nicolás Maduro deve ser derrotado nas eleições realizadas neste domingo, 28, mas dificilmente entregará o cargo à oposição. Analistas internacionais alertam para o risco de um autogolpe do presidente, herdeiro político do chavismo, que governa o país há 25 anos.

Pesquisa Atlasintel aponta vitória de Edmundo Gonzalez, da PUD (Plataforma Democrática Unitária). Ele teria 51,9% das intenções de voto contra 44,2% de Maduro, do (PSUV – Partido Socialista Unido da Venezuela).

O Atlasintel denunciou, inclusive, o uso do nome do instituto para divulgação de uma pesquisa 'fake', apontando a vitória esmagadora de Maduro. Em sua conta no X, em espanhol, o instituto disse não acreditar em uma eleição justa e livre e que, portanto, a medição apontando vitória da oposição não serviria como prognóstico eleitoral.

“Em circunstâncias normais de uma eleição livre e transparente a oposição estaria muito favorecida para vencer. Nossa pesquisa mostra vantagem do candidato de oposição de 8 pontos percentuais, que seria até mais em votos válidos, algo em torno de 55 x 45%. Se a gente fosse levar em consideração também os milhões de venezuelanos que moram fora do pais, poderia se falar numa vitória completamente esmagadora da oposição. Mas as circunstâncias não são aquelas de uma eleição livre e transparente", avalia Andrei Roman, cientista político e Executivo-chefe da Atlasintel.

Ele acrescenta: "Certamente não foi uma campanha correta, do ponto de vista das liberdades, para a candidatura da oposição e, nesse contexto, nada indica que teremos uma contagem justa. A nossa pesquisa seria no sentido de entender o que seria nesse momento a vontade do povo venezuelano, isso não quer dizer que isso vai se refletir no resultado das urnas por conta do regime autoritário vigente na Venezuela".

Andrei acredita que, caso o resultado aponte a derrota do atual presidente, haverá reação popular e o resultado tende a não ser validado.

“Tudo indica que teremos uma grande confrontação social depois da contagem dos votos e é muito mais provável que o Maduro tentará mais uma vez roubar uma eleição, assim como também aconteceu na vez passada. Nesse contexto, espero que vá haver uma condenação internacional, um isolamento cada vez maior da Venezuela e provavelmente uma nova onda de migração desse país e uma crise humanitária decorrente disso”.

Armas

As suspeitas com relação às eleições na Vernezuela e o temor de um golpe militar vem sendo cogitadas há vários meses. Maduro se intitula chefe de um 'estado cívico-policial-militar' e chegou a afirmar ser ele a 'única garantia de paz' e sugeriu que poderia haver um banho de sangue a depender do resultado das eleições, o que provocou reação do presidente Lula, até então aliado do presidente venezuelano.

A eleição neste domingo teve comparecimento recorde, mesmo com as queixas de lentidão, devido à pouca quantiade de urnas, as dificuldades de acesso aos locais de votação e de registro de eleitores estrangeiros a votar.

Também pelo X, o ministro da Defesa de Maduro, Vladimir Padrino Lopéz, reafirmou sua lealdade ao presidente e deixou subentendido que uma eventual derrota poderá resultar numa intervanção militar.

A Maduro, Padrino dirigiu a seguinte mensagem: "Conte com a Milicia Bolivariana para todas as batalhas... Este povo patriota em ARMAS também desemepnhará um papel protagonista no Plano República e na defesa da soberanía popular, VENCEREMOS!

