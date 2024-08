Maduro sugere que Lula 'tome chá' e questiona urnas do Brasil

Presidente venezuelano responde críticas de Lula - Foto: David Maris | AFP

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, 'sugeriu', nesta terça-feira, 23, que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "tome um chá de camomila", após o chefe de estado brasileiro dizer ter ficado "assustado" com a promessa de banho de sangue, a depender do resultado das eleições no país vizinho.

A declaração foi feita de forma indireta, sem citar o presidente brasileiro. Em seguida, Maduro questionou o processo eleitoral no Brasil, feito com o uso das urnas eletrônicas;

“Quem se assustou, que tome um chá de camomila”, disparou Nicolás Maduro, que continuou os ataques.

“No Brasil, não auditam um único boletim de urna. Temos o melhor sistema eleitoral do mundo. Em que outra parte do mundo se faz isso?”, completou o presidente venezuelano, que tentará a reeleição no pleito do próximo domingo, 28.