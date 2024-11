Mais de 23 milhões de eleitores votaram até agora nos EUA

Dados são do Laboratório Eleitoral da Universidade da Flórida - Foto: Frederic J. Brown/AFP

Mais de 23 milhões de eleitores nos Estados Unidos já registraram seus votos, segundo dados do Laboratório Eleitoral da Universidade da Flórida. Essa participação inclui tanto a votação antecipada presencial quanto as cédulas enviadas pelo correio. Diversos estados, como Carolina do Norte e Geórgia, que são considerados decisivos, estabeleceram recordes no primeiro dia de votação antecipada.

A alta participação ocorre em um contexto em que a vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump estão tecnicamente empatados nos sete estados-pêndulo, com menos de duas semanas para a eleição marcada para 5 de novembro.

Trump programou dois eventos na Geórgia nesta quarta-feira, 20:um evento religioso chamado “Crentes e Cédulas” em Zebulon e um comício em Duluth, onde contará com a presença do ex-astro da Fox News, Tucker Carlson, e do ex-candidato presidencial independente, Robert F. Kennedy Jr. O republicano tem buscado mobilizar os evangélicos, tentando superar a insatisfação gerada por seus comentários polêmicos.

Enquanto isso, Kamala Harris participará de uma sabatina da CNN em Chester Township, na Pensilvânia, como parte de uma estratégia para conquistar o apoio de um número cada vez menor de eleitores indecisos, em uma disputa acirrada onde até um pequeno percentual de votos pode ser crucial. A democrata também tentou, sem sucesso, persuadir Trump a concordar com um segundo debate presidencial na CNN, após seu desempenho no único debate realizado em setembro na ABC News ter sido bem recebido.

Pensilvânia e Geórgia são fundamentais entre os estados-pêndulo que decidirão a presidência, e ambos os candidatos provavelmente dedicarão a maior parte de suas campanhas a visitas a essas regiões.Aliados de Trump e Kamala estão se espalhando pelo país nesta semana.

Tim Walz, o companheiro de chapa de Kamala e governador de Minnesota, viajará para a Carolina do Norte e Pensilvânia após fazer campanha com o ex-presidente Barack Obama em Wisconsin. Já JD Vance, parceiro de Trump, seguirá para Reno, Nevada, nesta quarta-feira.