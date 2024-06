'Mansão mais triste do mundo' não é vendida mesmo com desconto de 53%

Imóvel fica no litoral da Inglaterra - Foto: Divulgação/Match Property

Cinco quatros, posicionada no penhasco com bela vista para o mar, piscina com borda infinita, amplo espaço para lazer e ocupando uma área de 12 mil metros quadrados. É uma mansão dos sonhos, mas segue encalhada após dois anos, ganhando o título de "casa mais triste do mundo".

A propriedade no litoral da Inglaterra era para ser a casa dos sonhos de Edward Short, o proprietário, acabou se tornando um pesadelo. Entre tantos infortúnios durante a construção, houve o divórcio do dono.

Durante a separação, o proprietário acumulou uma dívida de o equivalente a R$ 47,7 milhões. Separado, o proprietário passou a ver a casa com olhos desinteressados e nunca chegou a morar nela.

Com alta dívida, o imóvel passou a servisto como solução para a quitação. O valor inicial pedido em fevereiro de 2022 era de R$ 75 milhões.

Ninguém se interessou. Restou a Edward ir baixando o preço até chegar a R$ 35,4 milhões — um desconto de 53%, que não daria para saldar a dívida.

Segundo o designer Kevin McCloud, do "Grand Designs", a mansão tem atraído algumas celebridades, como atores e comediantes. Mas, após mais de dois anos, o imóvel parece ter uma "maldição".

"É uma história fabulosa. Uma história de arrogância, exagero e destruição, de coisas da vida pessoal", comentou.