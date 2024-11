'Marido mais fofo dos EUA' vira suspeito de matar esposa

Timothy e Molly - Foto: Reprodução

Timothy Murphy-Johnson viralizou nas redes sociais, sendo chamado de "o marido mais romântico dos EUA", após listar 15 motivos pelos quais amava a sua esposa, que morrera pouco antes. Agora, ele é suspeito de ter assassinado Molly, em 2017.

Inicialmente, o laudo da morte de Molly apontou overdose de droga. Tudo mudou recentemente após Timothy ser condenado à prisão perpétua por manter uma menor de 16 anos presa em cativeiro.

Agor, a família de Molly voltou as suas suspeitas a ele, contou o "Times of London". Após detalhes do caso da adolescente tornarem conhecidos, parentes de Molly viram muitas semelhanças com a morte dela.

Antes de morrer, Molly teria revelado a amigos que seu marido a estuprou e a forçou à prostituição como parte de um casamento abusivo e manipulador, alegam familiares.

Além disso, Timothy teria ameaçado matar sua esposa com uma overdose e encenar como suicídio, conforme Molly alegou num processo judicial obtido pelo "Times of London".

"Ele ameaçou me matar (e fazer parecer suicídio) e me agrediu fisicamente chutando minhas costas/estômago, socando minha cabeça/braços, me empurrando para baixo e roubando minha bolsa, dinheiro e telefone para me impedir de fugir", dizia o documento.

O pai de Molly disse que a sua filha havia pedido duas vezes para que ele a "resgatasse" do marido, apesar da sua aparente devoção a ele num casamento que muitos viam como "perfeito".

"Molly era uma jovem brilhante, bonita e talentosa", disse Bob Gelman ao "Times".