‘Chifre do diabo’ cresce em testa de idosa de 107 anos

“Chifre do Diabo” é uma condição rara - Foto: Reprodução

Uma chinesa de 107 anos foi fotografada com “chifre do Diabo” na cabeça. Os médicos acreditam que o “chifre cutâneo”, que tem cerca de 10 centímetros, foi causado pela exposição prolongada ao sol.

Apesar de ser benigno, os especialistas afirmam que a estrutura precisa ser acompanhada de perto, através de exames de rotina. Apesar de baixo, eles explicam que existe o risco de um desenvolvimento maligno da estrutura.

O “chifre do Diabo” é uma condição rara. Ele pode ser formado no rosto, nas orelhas, nas mãos, nos dedos dos pés. Em casos extremamente raros, no pênis.

As formações ão compostas de queratina, mesma substância presente nas unhas.