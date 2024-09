Médico confunde fígado com baço, remove o órgão errado e mata paciente

William Bryan com a esposa, Beverly - Foto: Reprodução

Um idoso de nome William Bryan, de 70 anos, morreu na mesa de cirurgia após o médico que realizava um procedimento cirúrgico remover por engano seu fígado em vez do baço, em um hospital da Flórida, nos Estados Unidos.

De acordo com o escritório de advocacia, em que o advogado da família faz parte, durante a cirurgia, Shaknovsky, médico que realizou a cirurgia, removeu o fígado de Bryan em vez do baço. A informação foi divulgada pelo jornal New York Post.

William visitava a Flórida no mês passado quando começou a sentir dor abdominal na região inferior esquerda do corpo. Por isso, ele e a esposa, Beverly, foram ao Ascension Sacred Heart Emerald Coast Hospital, que fica entre Pensacola e Panama City.



Por causa da anormalidade do baço do idoso, ele foi internado e passou por exames, de acordo com a advogado da família, conforme divulgado pelo New York Post. Por isso, ele teve que passar pela cirurgia de emergência.

Por causa do erro médico, o Bryan perdeu muito sangue, o que resultou em sua morte. Depois de remover o fígado de Bryan, o cirurgião rolutou o órgão como um “baço”, segundo o New York Post.

Shaknovsky teria dito a Beverly Bryan que o “'baço” de seu marido estava tão comprometido que era quatro vezes maior que o normal e havia migrado para o outro lado do corpo [do idoso].

Em um comunicado, o Ascension Sacred Heart Emerald Coast Hospital disse que estava investigando a morte de William Bryan.