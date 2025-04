Médico é multado após tirar foto íntima de paciente em coma

O paciente foi entubado e colocado em coma por uma semana - Foto: Pixabay

Um médico foi multado em US$ 10 mil (R$ 60 mil) após tirar foto do órgão genital de um paciente em coma, que teria uma suástica tatuada na região e compartilhá-la em um grupo de WhatsApp. O caso aconteceu em Queensland, na Austrália e foi divulgado pelo New Zealand Herald na última semana.

O cirurgião, cujo nome não foi divulgado, estava tratando o paciente em um hospital regional após uma bomba caseira explodir nas mãos do homem, que precisou ser internado na UTI, em abril de 2019.

O paciente foi entubado e colocado em coma por uma semana, tempo em que foi tratado pelo médico. Durante os cuidados, o cirurgião “percebeu a tatuagem da suástica e a fotografou”, de acordo uma conclusão do Tribunal Civil e Administrativo de Queensland, obtida pelo NZ Herald.

O cirurgião compartilhou a foto com outros profissionais responsáveis ​​pelo tratamento no WhatsApp “ou em uma plataforma similar”, que não tinha “nenhum propósito clínico ou médico.

Uma denúncia apresentada ao Gabinete do Provedor de Justiça da Saúde australiano, em dezembro de 2019, resultou na abertura de uma investigação, que posteriormente foi encaminhada ao tribunal médico.

Multado

Na decisão, o membro do Tribunal, Peter Murphy SC, classificou a conduta do cirurgião como antiprofissional e grave, ressaltando que o médico “se arrependeu imediatamente” de ter tirado a foto, aponta o NZ Herald.