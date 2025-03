Menino de 2 anos perde visão após beijo de pessoa com herpes labial

O menino acabou desenvolvendo uma ferida aberta na córnea - Foto: Reprodução/Redes sociais

Um menino de 2 anos perdeu a maior parte da visão e da sensibilidade no olho esquerdo após ser beijada por alguém com o vírus do herpes em Windhoek, na Namíbia.

A criança luta há sete meses para recuperar o olho. A mãe do menino, Michelle Saaiman, compartilhou a história nas redes sociais para alertar sobre o perigo de beijar o bebê de outra pessoa.

Saaiman conta que, há cerca de sete meses, o filho, de 1 ano e 4 meses, desenvolveu uma infecção ocular. Ela levou a criança ao médico, que receitou colírio antibiótico, e seguiu o tratamento.

No entanto, dois dias depois, os pais perceberam que algo estava crescendo dentro do globo ocular da criança e notaram que ele não parecia ter sensibilidade no olho. Em um momento, ele colocou o dedo no olho e arranhou, sem sequer piscar.

Saaiman levou o filho ao médico novamente, onde foram atendidos por um oftalmologista e, em seguida, consultaram outro especialista.

“Meu filho foi diagnosticado com vírus do herpes no olho esquerdo. Sim, herpes, o mesmo vírus que causa aftas e feridas nos lábios. Eu nunca tinha ouvido falar de algo tão absurdo. Uma ferida de febre crescendo na córnea?!”, relata Saaiman.

Os pais gastaram “milhares de dólares em medicamentos, duas idas ao centro cirúrgico, hospitalizações, biópsias, consultas com especialistas e um farmacêutico incrível, que precisou ‘preparar’ um remédio especial” para o menino.

Saaiman diz que a parte mais assustadora do processo foi descobrir que o vírus, se não tratado, pode migrar para o cérebro, resultando em diversas complicações.

“Como o vírus do herpes não pode ser curado, apenas controlado, ele tende a reaparecer de tempos em tempos — e, infelizmente, foi isso que aconteceu com nosso bebê”, lamenta Saaiman.

Beijo no olho

O menino acabou desenvolvendo uma ferida aberta na córnea, um “defeito na córnea”, com a lesão medindo 4 mm. “É extremamente traumático olhar para seu filho e ver uma ferida aberta de 4 mm no olho, tão visível”, conta a mãe.

Os médicos indicaram que o vírus pode ter sido transmitido por alguém com uma afta ativa, ao beijar a criança no olho ou em sua mão, o que fez com que ela tocasse no olho. A criança perdeu a maior parte da visão, e o olho está constantemente infectado. Segundo Saaiman, caso a lesão não cicatrize, ele perderá o olho completamente.

Em janeiro, a família embarcou para a África do Sul para consultar um oftalmologista pediátrico. “Hoje, nosso bebê passou pela primeira de três cirurgias na tentativa de salvar seu olho”, detalha a mãe.

“Moral da história: não deixe ninguém beijar seu bebê. Um vírus tão simples causou tanto trauma e dano que simplesmente não vale o risco”, alerta Saaiman.

A criança passará por uma segunda cirurgia para retirar nervos da perna e implantá-los no olho. Se der certo, ele poderá fazer um transplante de córnea. “Ainda não sabemos se alguma visão poderá ser restaurada, mas aceitamos que ele pode muito bem ficar permanentemente cego do olho esquerdo”, explica.