Ministério da Saúde de Gaza reporta 42.010 mortos desde o início da guerra

- Foto: OMAR AL-QATTAA

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, território palestino governado pelo Hamas, informou nesta quarta-feira um novo número de 42.010 mortes desde o início da guerra com Israel, em 7 de outubro de 2023.



Pelo menos 45 pessoas morreram nas últimas 24 horas, informou em comunicado.



No total, 97.720 pessoas ficaram feridas em Gaza desde o início da guerra, há mais de um ano.