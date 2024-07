Morte de Putin e Aliens: previsões de Baba Vanga para o 2º semestre

Baba Vanga e búlgara - Foto: Reprodução

Uma das maiores videntes da história, conhecida por, dentre outros, antever os ataques de 11 de Setembro, Baba Vanga fez uma série de previsões para 2024. Entre elas, algumas já ocorreram, como um ataque terrorista na Europa, mas outras seguem sem se realizar, podendo ocorrer no segundo semestre deste ano.

A principal delas é o assassinato do presidente russo. Segundo Baba Vanga, Putin será morto ainda este ano, e por alguém do próprio país.

Além disso, algumas pessoas creem que Baba fez previsões sobre encontros ou eventos relacionados a alienígenas.

Nem todas as previsões são ruins. A vidente também previu avanços inovadores na área de saúde, com novos tratamentos e remédios revolucionários para doenças que antes eram consideradas incuráveis, especialmente para pacientes com Alzheimer.

Outros avanços devem ocorrer na área tecnológica, como a computação quântica. Isso deverá abalar vários setores, desde finanças e saúde até segurança cibernética, tudo graças às capacidades alucinantes dos computadores quânticos.

Fim do mundo em 2025?

Baba também teria deixado uma previsão assustadora: o início do fim da humanidade no próximo ano.

Também chamada de "Nostradamus dos Bálcãs, ela diz que a extinção da humanidade começaria já em 2025, com um grande conflito na Europa que resultaria numa "grande redução" da população do continente.

A vidente teria previsto ainda que a humanidade alcançaria Vênus em 2028, para buscar novas fontes de energia. Mas em 2033, o derretimento dos polos faria aumentar significativamente o nível do mar.

Outras previsões incluem o retorno do comunismo global em 2076, uma seca global em 2170, uma guerra em Marte em 3005 e a destruição da Terra em 3797.

Quem é Baba Vanga

Vangelia Pandeva Gushterova, conhecida como Baba Vanga, nasceu em 1911 na Bulgária e ficou cega na pré-adolescência quando, segundo ela, um tornado a tirou do chão e a jogou longe. Isso fez os olhos ficarem cheios de areia.

Após este evento, surgiu a clarividência. Enquanto viva, muitas pessoas faziam peregrinações para visitá-la, garantindo uma taxa de acerto de 80% nas previsões.

Dentre os acertos, além do 11 de Setembro, estão a eleição de Obama, a tragédia de Chernobyl, transformações no mundo por causa de mudanças climáticas, o uso de órgãos sintéticos em transplantes e o crescimento do Islamismo pelo mundo.

As previsões mais caóticas são da colisão de um asteróide com a Terra em 3010, causando a morte de todas as formas de vida nos anos seguintes.

Mas o ser humano, segundo ela, conseguirá migrar para outros planetas. A Terra acabaria definitivamente no ano 5079.