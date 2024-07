Fim da humanidade vai começar em 2025, diz previsão de Baba Vanga

Baba Vanga foi uma vidente búlgara de origem humilde - Foto: Reprodução

Famosa por ter previsto o 11 de setembro, a vidente búlgara Vangelia Gushterova, conhecida como "Baba Vanga", teria deixado uma previsão assustadora: o início do fim da humanidade no próximo ano.

Baba Vanga, também chamada de "Nostradamus dos Bálcãs, teria previsto que o mundo acabará no ano 5079 devido a um evento cósmico de proporções inimagináveis. No entanto, a extinção da humanidade começaria já em 2025, com um grande conflito na Europa que resultaria numa "grande redução" da população do continente.

A vidente teria previsto ainda que a humanidade alcançaria Vênus em 2028, para buscar novas fontes de energia. Mas em 2033, o derretimento dos polos faria aumentar significativamente o nível do mar.

Outras previsões controversas ou ainda menos otimistas incluem o retorno do comunismo global em 2076, contato com civilizações extraterrestres em 2130, uma seca global em 2170, uma guerra em Marte em 3005 e a destruição da Terra em 3797.

Quem foi Baba Vanga?

Baba Vanga foi uma vidente búlgara de origem humilde. Alegava ter começado a ter visões na adolescência e ganhou fama mundial após suas supostas premonições começarem a se concretizar. Durante o regime comunista, encontrou uma protetora em Lyudmila Jivkova, filha do chefe de governo e do secretário-geral do Partido Comunista búlgaro. Jivkova ajudou a criar o "Instituto de Sugestionamento" em Sófia, que documentou as visões de Vanga.

Entre as previsões atribuídas a Baba Vanga estão a Segunda Guerra Mundial, a queda da União Soviética, o ataque de 11 de setembro, o desastre de Chernobyl, a morte de Stalin e da princesa Diana, o tsunami de 2004 na Ásia, a saída do Reino Unido da União Europeia e os conflitos na Síria, Líbano, Nicarágua e Chipre. Em 1979, disse ao escritor russo Valentin Sidorov que a Rússia viveria um momento de glória sob um líder chamado Vladimir, o que muitos associam ao atual presidente russo.

Baba Vanga também teria previsto uma pandemia em 2022, causada por um vírus da Sibéria. Suas visões vão até o ano de 5079, sempre imbuídas de uma mística ortodoxa cristã.

Leia mais: Terapia e fé: os bastidores da volta de Neymar e Bruna Biancardi