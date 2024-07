Terapia e fé: os bastidores da volta de Neymar e Bruna Biancardi

Neymar e Bruna Biancardi - Foto: Reprodução

Filha, traições, desilusões, término e agora retorno. O casal Neymar e Bruna Biancardi assumiu publicamente a volta, com fotos nas redes sociais e beijos no camarote do show do cantor Thiaguinho.

O retorno dos pais de Mavie é concomitante ao nascimento de Helena, terceira filha de Ney, fruto de uma 'pulada de cerca' do jogador. Enquanto a menina veio ao mundo no dia 30, neste final de semana o Bruna promoveu uma noite de pizza na sua mansão para festejar o aniversário de Gui Pita, um dos parças de Neymar.

Segundo o jornal Extra, os encontros com a família e amigos do craque são constantes. Até a família Biancardi passou a relevar certos comportamentos de Neymar.

As mães de Neymar e Bruna também se aproximaram após o batizado de Mavie. Antes, elas nutriam uma rivalidade.

Já Neymar sempre quis voltar com Bruna, que chegou a fazer terapia para tratar os erros do amado.

"Não foi por acaso que os dois apareceram juntos, pela primeira vez, confirmando o que já se sabia, de que tinham voltado. Ela aguardou o nascimento da menina para mostrar quem manda, bem segura de si", diz uma pessoa próxima ao casal em entrevista ao Extra.