Os bastidores da gravidez e nascimento da 'filha secreta' de Neymar

Amanda e Neymar se conhecem há muito tempo - Foto: Reprodução

Além dos famosos e midiáticos Davi Lucca, 12, e Mavie, 9 meses, Neymar agora tem uma 'filha secreta'. Nesta semana nasceu Helena, fruto de uma relação extraconjugal do jogador com Amanda Kimberlly.

Segundo Leo Dias, a menina nasceu no último dia 30, pesando 3,290 kg, foi registrada com o nome dos pais, como mostra um trecho da certidão de nascimento.

Ainda de acordo, com o jornalista, Neymar, a mãe Nadine Santos e a irmã Rafaella visitaram a nova herdeira na Maternidade São Luiz Star, em São Paulo, na última quinta-feira, 4. Davi Lucca também já foi conhecer a irmã.

Amanda e Rafaella são amigas. Tanto que a segunda filha do craque recebeu da tia um quadro para a porta do quarto na maternidade com seu nome e uma correntinha com pingente de uma bonequinha, característico da família.

Já o encontro entre a modelo e Neymar ocorreu em Barcelona. Há nove meses, o craque foi filmado numa boate, ao lado de uma loira e uma morena, dentro de um cercadinho vip.

Nesta data, Neymar acabava de voltar de um compromisso com a Seleção Brasileira no Peru. Ele deveria se apresentar em seguida ao Al-Hilal, mas aproveitou a folga para fazer uma parada na cidade espanhola para ver o filho, Davi Lucca e também Amanda.

Já de acordo com o jornal Extra, o caso entre Neymar e Amanda é antigo, anterior até ao encontro com Bruna Biancardi. Ney e a modelo viviam uma espécie de "amizade colorida" de conhecimento da família Ney e "parças".

Até Bruna conhecia a história, apesar de publicar um desabafo, dizendo-se decepcionada, após o vazamento do vídeo na boate.