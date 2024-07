Neymar já conheceu e até registrou terceira filha; veja certidão

Vida pessoal de Neymar Jr. segue dando o que falar - Foto: Reprodução

A vida pessoal de Neymar Jr. segue dando o que falar. Segundo o colunista Léo Dias, o craque já conheceu e até registrou a sua suposta terceira filha, Helena, fruto de uma relação extraconjugal com Amanda Kimberlly, modelo e amiga de Rafaella Santos, irmã do atleta.

Conforme Léo Dias, Helena nasceu na quarta-feira, 3. Com isso, Neymar teria ido ao cartório dentro do próprio Hospital São Luiz Star, na Vila Olímpia, Zona Sul de São Paulo, para registrar a bebê, que recebeu os sobrenomes de Neymar e Amanda no registro. Ainda de acordo com o jornalista, o jogador teria conhecido a herdeira na maternidade após o parto.

A mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, a irmã, Rafaella Santos, e o filho mais velho, Davi Lucca, também teriam visitado Helena. Só o pai do jogador que não teria conhecido a neta devido a uma viagem.

Rafaella, que é amiga próxima de Amanda, é a madrinha da menina, que seria fruto de um caso de Neymar enquanto ele ainda estava com Bruna Biancardi, mãe de Mavie, de 8 meses.

Confira o registro divulgado por Léo Dias: