Saiba quem é Amanda Kimberlly, mãe da mais nova herdeira de Neymar

Nascida em São Paulo, Amanda, que tem 30 anos, é modelo e influenciadora - Foto: Reprodução/Instagram/@akimberllya | @neymarjr

Mais uma vez o nome do craque Neymar Jr. é um dos mais comentados nas redes sociais. Isso porque a mais nova herdeira do jogador com a influenciadora Amanda Kimberlly veio ao mundo na última quarta-feira (3), a pequena Helena.

Apesar de não confirmar que é mesmo o pai da criança, o atleta teria visitado a bebezinha junto com a suposta vovó Nadine Gonçalves, a titia e madrinha Rafaella Santos e o seu primogênito, Davi Lucca, de 12 anos. As informações do primeiro encontro familiar foram divulgadas pela coluna da jornalista Fábia Oliveira.

Se for confirmado que o jogador é mesmo o pai de Helena, a criança será resultado de um caso extraconjugal do jogador, que ainda estava casado com Bruna Biancardi. O casal tem uma filha, Mavie, de 8 meses.

Neymar e Kim se conheceram através de Rafaella, muitos antes da traição acontecer. Nascida em São Paulo, Amanda, que tem 30 anos, é modelo e influenciadora. Ela também já participou do reality Are You The One Brasil, da MTV, em 2016. No entanto, apesar da grande exposição, atualmente possui um perfil discreto nas redes sociais com apenas 23 fotos e um pouco mais de meio milhão de seguidores.

Segundo o colunista Leo Dias, a modelo praticava boxe, mas precisou parar para passar pelo tratamento de um tumor no ano passado, e por isso teria parado de tomar anticoncepcionais. A influencer e o jogador, porém, não chegaram a confirmar as informações.