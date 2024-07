Saiba qual foi a reação de Biancardi após Neymar visitar a 3ª filha

Internautas suspeitam que Neymar e Bruna Biancardi voltaram - Foto: Reprodução| Instagram @neymarjr

A chegada da mais nova bebê da família de Neymar tem movimentado a vida do craque e das pessoas ao redor dele. A pequena Helena nasceu na última quarta-feira, 3, em São Paulo, e é fruto de um envolvimento do jogador com a modelo brasileira Amanda Kimberlly.

Na época em que a garotinha foi gerada, Bruna Biancardi ainda estava grávida de Mavie e teria sido traída pelo atleta. Por causa disso, várias especulações foram feitas na internet sobre o clime que estaria formado nos bastidores dessa história.

Porém, ao contrário do que os internautas especularam, Bruna Biancardi não ficou chateada com a notícia do nascimento da caçula de Neymar. Inclusive, a influenciadora digital publicou fotos de uma noite de pizza com a presença dele na noite dessa quinta-feira, 4, data em que a notícia do nascimento de Helena começou a circular.

Biancardi e Neymar têm aparecido juntos nos últimos meses, interagindo de forma divertida e leve, passeado com a Mavie e até publicando conteúdos juntos. Eles até tentaram ser discretos em relação ao jantar, mas os seguidores da blogueira já estavam desconfiando de uma reconciliação e notaram a presença do jogador de futebol por causa das panturrilhas dele, que apareceram no canto de um dos stories.



Veja as fotos e compare:

| Foto: Reprodução | Instagram @brunabiancardi e @neymarjr

Apesar do clima estar tranquilo entre Neymar e Bruna Biancardi, os internautas criticaram a influencer. "A moça aceita tudo. Ela ganhou da Maiara em falta de amor próprio", disparou uma mulher. "Mansa, mansa, do jeito que eles gostam", comentou outra. "Se ela perdoou a traição, então ela não vai culpar a criança que não tem culpa da safadeza dos pais, né? Agora só seguir a vida", completou uma terceira.