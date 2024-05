Mortes nas enchentes no Afeganistão passam de 300, diz ONU | A TARDE

O número de mortos em enchentes devastadoras no norte do Afeganistão aumentou para 153 pessoas em três províncias, segundo informou neste sábado, 11, o Ministério do Interior do Talibã.

Já a agência de alimentação da ONU afirma que mais de 300 pessoas perderam a vida na catástrofe.

LEIA TAMBÉM

Banco Mundial anuncia ajuda emergencial ao Rio Grande do Sul

Ao menos 138 pessoas também ficaram feridas nas enchentes no norte de Baghlan, Takhar e Badakhshan, causadas pelas fortes chuvas nesta sexta-feira, 10, segundo o porta-voz do ministério, Abdul Mateen Qaniee.

As autoridades talibãs enviaram helicópteros para tentar ajudar os civis durante a noite, depois de receberem relatos de que mais de 100 pessoas ficaram retidas.

Muitas pessoas ficaram desabrigadas e os sistemas de transporte, água e esgoto foram “severamente perturbados”, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

O Ministério da Defesa talibã informou em comunicado que a força aérea do país já começou a evacuar pessoas em Baghlan e resgatou outras que estavam presas em áreas inundadas, além de transportar 100 feridos para hospitais militares na região.

O escritório da OMS no Afeganistão emitiu comunicado afirmando que o impacto foi "profundo, levando à perda de vidas e feridos, com muitas pessoas ainda desaparecidas".

A Organização disse ainda que quatro centros de saúde foram danificados e um destruído pelas cheias e disse que a agência estava enviando equipes de saúde para prestar tratamento nas zonas inundadas.

Publicações relacionadas