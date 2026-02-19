Menu
CRIME ANIMAL

Mulher abandona cão no aeroporto para viajar e acaba presa

A mulher foi presa em flagrante após deixar o animal sozinho do estabelecimento

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

19/02/2026 - 21:46 h

O animal foi deixado pela tutora
O animal foi deixado pela tutora -

Uma mulher foi presa em flagrante após abandonar um cão no Aeroporto Internacional Harry Reid, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A tutora do animal foi impedida de viajar com ele e resolveu deixá-lo no estabelecimento sem supervisão.

O caso foi relatado através de uma publicação no perfil oficial da polícia do aeroporto, que está buscando um novo dono, ou dona, para o cachorrinho abandonado. “Ela deixou o cachorro para trás e seguiu pelo aeroporto até o portão de embarque”, informaram as autoridades locais, que foram acionadas para conter a ocorrência.

Os oficiais alegaram que o fato teria ocorrido por volta das 23h30, de acordo com o horário local, e que o cachorro havia sido amarrado a um medidor de bagagem de mão de metal e abandonado logo em seguida no balcão de passagens de uma companhia aérea.

A motivação do crime foi a falta da documentação adequada para que o animal pudesse viajar pela companhia como cão de serviço. Ciente do embargo, a mulher não preencheu o que faltava e preferiu deixar o cão no local.

“Ela afirmou que a empresa aérea não permitiria embarcar com o animal e alegou que o cachorro tinha um dispositivo de rastreamento — insinuando que era aceitável deixá-lo para trás e que ele retornaria para casa de alguma forma”, explicou a polícia, que a deteve no portão D1.

A criminosa foi encaminhada a um posto de segurança e responderá pelos crimes de abandono de animal e resistência à prisão. Já o cachorro está sob os cuidados de uma Organização Não Governamental (ONG) de proteção aos animais, até achar uma nova família.

