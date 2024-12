Mulher assediada em 'festa da firma' ganha indenização de R$ 274 mil

- Foto: Reprodução

Uma mulher chamada Fernanda Hermosilla foi indenizada em R$ 274 mil após sofrer assédio sexual em uma festa de Natal organizada pela empresa em que trabalhava, na Irlanda do Norte. O caso ocorreu em dezembro de 2022, quando um colega realizou "contato físico indesejado e inapropriado" durante o evento. Uma testemunha presente no local denunciou o incidente, e o caso foi investigado pela Comissão de Direitos Humanos do país.

Segundo Hermosilla, o episódio não foi o primeiro envolvendo o mesmo colega. Ela relatou que já havia passado por situação semelhante em um evento fora do ambiente corporativo, mas hesitou em denunciá-lo anteriormente por ser nova na empresa.

Investigação e indenização

Durante o período de apuração, a empresa adotou uma medida que mantinha Hermosilla no escritório enquanto o acusado trabalhava remotamente. Ainda assim, ela declarou que a situação foi extremamente desconfortável e "muito difícil de lidar".

Após o encerramento do caso, Hermosilla foi indenizada com um valor total de £36.000, cerca de R$ 274 mil, como compensação pelos danos sofridos. Mesmo com o acordo financeiro, a funcionária revelou que o incômodo continuou, especialmente após ser informada pelo departamento de Recursos Humanos que o colega retornaria ao ambiente presencial da empresa, algo que ela classificou como "perturbador e angustiante".

Geraldine McGahey, comissária-chefe da Comissão para a Irlanda do Norte, ressaltou a importância de os empregadores garantirem a segurança e a dignidade dos funcionários, tanto no ambiente de trabalho quanto em eventos corporativos. “Eventos sociais organizados pela empresa devem ser espaços seguros para todos”, destacou McGahey ao Daily Mail.

Ela também comentou que o retorno do funcionário ao trabalho presencial foi uma decisão consensual, como parte dos termos do acordo entre as partes envolvidas. “O colega pediu desculpas pelos transtornos causados, e ambos concordaram em seguir em frente e trabalhar juntos caso seja necessário”, afirmou.

O caso de Hermosilla ocorre em meio a uma crescente atenção à conduta em eventos corporativos de fim de ano, com outro incidente ganhando destaque. O Palácio de Buckingham está investigando uma festa de Natal "não oficial" que terminou em confusão. Realizado em um espaço no centro de Londres, o evento contou com consumo excessivo de álcool, uma briga e a suposta prisão de uma funcionária.

Em comunicado oficial, um porta-voz do Palácio afirmou estar "ciente de um incidente fora do local de trabalho envolvendo vários funcionários da Casa Real que haviam participado da confraternização".