Mulheres preferem homens acima do peso na hora h, diz pesquisa

As mulheres preferem homens acima do peso na hora do sexo. Uma pesquisa feita na Inglaterra mostrou que 38% das entrevistadas (2.544) gostam mais do desempenho sexual dos homens gordos.

Os homens mais atléticos ficaram com apenas 21% da preferência do público. Homens altos tiveram 13%, baixos 10% e magros, apenas 9%. O levantamento foi feito pelo Big Dude Clothing.

Quando questionadas sobre a preferência por homens gordos, 42% responderam que eles se preocupam com o orgasmo feminino e são mais gentis 27% afirmaram que ficaram menos preocupadas com o próprio corpo durante o sexo; 19% creditaram a escolha por terem atingido orgasmos melhores; e 14% elogiaram a ousadia na hora H dos companheiros do grupo.