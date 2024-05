Mundo tem o 11º mês consecutivo de recorde de calor | A TARDE

A Terra está enfrentando, neste mês de abril, o 11ª mês consecutivo de recordes de calor, segundo anunciaram cientistas do observatório europeu Copernicus nesta segunda-feira, 7. O aumento da temperatura, acima da média do ar do planeta, começou a ser registrado em junho de 2023.

O diretor do Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus (C3S), Carlo Buontempo, explicou que o fenômeno climático El Niño atingiu seu pico no início do ano. Por isso, agora as temperaturas da superfície do mar no leste do Pacífico tropical estão voltando às condições neutras, mas ele ainda mantém o alerta.

“Enquanto as variações de temperatura associadas a ciclos naturais como o El Niño vêm e vão, a energia extra retida nos oceanos e na atmosfera pelo aumento das concentrações de gases de efeito estufa continuará empurrando a temperatura global em direção a novos recordes”, disse o diretor em comunicado.

Ainda de acordo com o observatório, abril de 2024 foi o abril mais quente já registrado globalmente por ter uma temperatura média do ar de superfície de 15,03°C, o que equivale a 0,61°C acima da média de abril de 1991-2020 e 0,14°C acima do recorde anterior, em fevereiro de 2016.

Além disso, a temperatura média global nos últimos doze meses (maio de 2023 - abril de 2024) é a mais alta já registrada, 0,73°C acima da média de 1991-2020 e 1,61°C acima da média pré-industrial de 1850-1900.

Segundo o observatório europeu, a temperatura média da superfície do mar global para abril atingiu 21,04°C, o maior valor registrado para o mês.

Este é o décimo terceiro mês consecutivo em que a temperatura da superfície do mar tem sido a mais quente nos registros de dados do Copernicus para o respectivo mês do ano.

